Гидрометцентр прогнозирует «январские морозы» в Московском регионе

«В понедельник можно сказать мартовская погода, во вторник будет такой переходный день, соответствующий теплой февральской погоде, и уже со среды погода сменится на январскую», — сказал он.
В ночь на понедельник температурный фон в Москве прогнозируется на уровне минус 2−4 градуса, дневные температуры минус 1−3 градуса, по области ночью — от минус 1 до минус 6 градусов, днем — от 0 до минус 5 градусов. Ночью вторника температура воздуха опустится до 4−6 градусов мороза, днем ожидается минус 2−4 градуса, в Подмосковье — до минус 3−8 градусов, а днем — минус 1−6 градусов. Кроме того, в течение этих двух дней прогнозируется облачная погода, небольшие осадки в виде снега, местами гололедица, рассказал метеоролог.
В ночь на среду температура воздуха опустится до 9−11 градусов мороза в Москве, по области — до минус 9−14 градусов, однако местами похолодает до минус 18 градусов, рассказал Вильфанд. Днем среды температура прогнозируется на уровне минус 5−7 градусов, по области — 4−9 градусов мороза. Ночью четверга столбики термометров опустятся до минус 11−16 градусов, а днем — до минус 9−14 градусов. «Ночные температуры в пятницу и субботу будут очень низкими, около 15−20 градусов ниже нуля. Субботний день будет еще холодным, около 6−11 градусов ниже нуля», — добавил он.
Метеоролог также отметил, что температура начнет повышаться лишь в воскресенье, а в начале следующей недели произойдет резкое повышение на 10−13 градусов.