Гидрометцентр прогнозирует «январские морозы» в Московском регионе

В ночь на среду температура воздуха опустится до 9−11 градусов мороза в Москве, по области — до минус 9−14 градусов, однако местами похолодает до минус 18 градусов, рассказал Вильфанд. Днем среды температура прогнозируется на уровне минус 5−7 градусов, по области — 4−9 градусов мороза. Ночью четверга столбики термометров опустятся до минус 11−16 градусов, а днем — до минус 9−14 градусов. «Ночные температуры в пятницу и субботу будут очень низкими, около 15−20 градусов ниже нуля. Субботний день будет еще холодным, около 6−11 градусов ниже нуля», — добавил он.