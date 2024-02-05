Что произошло в Иркутске в ночь на 5 февраля 2024 года: последние новости

В Иркутской области открыты две новые ледовые переправы, сообщает ГУ МЧС по региону. Эти переправы предназначены для безопасного проезда по замерзшим водоемам и находятся в Усть-Кутском районе, недалеко от села Каймоново, на реке Куте. Максимальная грузоподъемность каждой переправы составляет 60 тонн.