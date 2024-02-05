Что произошло в Иркутске в ночь на 5 февраля 2024 года: последние новости

Братская транспортная прокуратура в настоящее время проводит расследование в связи с инцидентом, произошедшим на станции Кежемская. По предварительной информации, 4 февраля произошел сход трех пустых вагонов на приемо-отправочном пути станции, принадлежащей Восточно-Сибирской железной дороге.
В Иркутской области открыты две новые ледовые переправы, сообщает ГУ МЧС по региону. Эти переправы предназначены для безопасного проезда по замерзшим водоемам и находятся в Усть-Кутском районе, недалеко от села Каймоново, на реке Куте. Максимальная грузоподъемность каждой переправы составляет 60 тонн.
Утром 4 февраля в Братске произошло ДТП. В 4 часа утра на трассе «Речпорт-Чекановский» произошло столкновение автомобиля Toyota Probox и грузовика Scania, перевозившего дерево. В результате столкновения автомобиль загорелся.