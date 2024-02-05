Коров и лошадей вручили владельцам убитых тиграми животных в Приморье

Во всех случаях гибель животных от нападения тигра подтвердили инспекторы Охотнадзора Приморья. Специалисты Центра напомнили, что чаще всего тигры нападают на домашних животных, если те неправильно содержатся, также бывает, что хищник ранен или ослаблен, поэтому не может охотиться.