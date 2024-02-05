Коров и лошадей вручили владельцам убитых тиграми животных в Приморье

Жителям Приморья, чьи животные погибли из-за вынужденных нападений тигров, передали коров, лошадей и корм в качестве компенсации, сообщили на сайте Центра «Амурский тигр».
В Уссурийске граждане получили двух лошадей. Там в ноябре 2023 года в результате конфликтной ситуации с тигром погибли лошади 3 и 13 лет.
Жительнице Кавалеровского района Центр передал по согласованию с ней взрослую тёлку и более 2 тонн корма. У женщины в августе 2023 года три головы крупного рогатого скота погибли, а ещё трём коровам потребовалось дорогостоящее лечение.
Взрослую корову отдали жителям Пожарского района взамен погибшей в октябре 2023 года.
Во всех случаях гибель животных от нападения тигра подтвердили инспекторы Охотнадзора Приморья. Специалисты Центра напомнили, что чаще всего тигры нападают на домашних животных, если те неправильно содержатся, также бывает, что хищник ранен или ослаблен, поэтому не может охотиться.
Центр «Амурский тигр» запустил программу компенсации в 2015 году, чтобы снизить напряжение и недовольство людей, потерявших животных, и избежать мести тиграм. О появлении зверей или нападении на скот и собак нужно сообщать в Охотнадзор по номерам: в Приморье: