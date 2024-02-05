Сильный снег с дождем нагрянет на Владивосток в самый неудобный день — прогноз

Неутешительные данные по погоде в ближайшие дни февраля дали на портале и отметили, что в воскресенье, 18 февраля, самый неудобный день, когда еще все отдыхают от работы, в городе пойдет интенсивный снег с дождем. Температура воздуха в этот день будет держаться на уровне +3 градуса днем и −5 ночью.