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Сильный снег с дождем нагрянет на Владивосток в самый неудобный день — прогноз

Синоптики дали неутешительные данные по погоде в ближайшие дни февраля.
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 60% 756 мм рт. ст. +10°
Источник: Freepik

Сильный снег с дождем нагрянет на Владивосток в самый неудобный день. Прогноз опубликовали на метеорологическом портале Gismeteo.

Неутешительные данные по погоде в ближайшие дни февраля дали на портале и отметили, что в воскресенье, 18 февраля, самый неудобный день, когда еще все отдыхают от работы, в городе пойдет интенсивный снег с дождем. Температура воздуха в этот день будет держаться на уровне +3 градуса днем и −5 ночью.

Также отмечается, что днями ранее — 16 и 17 февраля — в столице ДФО тоже будет идти мокрый снег, но он окажется слабым.

В целом погода в феврале будет благоприятной. Температура воздуха будет «скакать» от минуса к плюсу.

Приморцев просят всегда отслеживать прогнозы погоды, чтобы быть в курсе обстановки на дорогах.