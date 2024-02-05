Приближается весна: в Новосибирске потеплеет до −2 градусов и выпадет снег

Понедельник в Новосибирске начнется с мягкой, снежной погоды — хоть до весны остается еще месяц, она уже будет чувствоваться в воздухе. В ночь на 5 февраля потеплеет до −5…-7 градусов, днем — до −2…-4 градусов.