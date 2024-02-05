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Приближается весна: в Новосибирске потеплеет до −2 градусов и выпадет снег

5 февраля в Новосибирске потеплеет до −2 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 60% 756 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Понедельник в Новосибирске начнется с мягкой, снежной погоды — хоть до весны остается еще месяц, она уже будет чувствоваться в воздухе. В ночь на 5 февраля потеплеет до −5…-7 градусов, днем — до −2…-4 градусов.

— Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Порывы ветра местами усилятся до 11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области будет так же тепло, но температура в не которых районах опустится до −14 градусов. Днем будет около −2…-7 градусов.