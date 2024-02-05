«Все стоят глазеют»: «страшное» ДТП с перевертышем в столице ДФО — кадры с места

Ночью, 5 февраля, районе ул. Адмирала Юмашева произошло ДТП. Nissan March не справился с управлением из-за высокой скорости и влетел в Subaru Impreza. От столкновения Subaru Impreza отбросило в подпорную стену, а Nissan March перевернулся на крышу. О пострадавших информации не поступало.