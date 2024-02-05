Мигрантов-нелегалов продолжают выдворять из Приморья

Ранее «ФедералПресс», писал, что в Приморье с начала 2024 года регулярно проходят рейды. Только с 1 по 7 января полицейскими было проверено более 200 мест, где проживают и трудятся мигранты. По их итогам 26 человек были выдворены за пределы России.