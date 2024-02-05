Мигрантов-нелегалов продолжают выдворять из Приморья

«В ходе рейда в дежурную часть отдела полиции доставлен 41 иностранный гражданин. В отношении 32 мигрантов составлены протоколы об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Также сотрудники полиции выявили граждан, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность, нарушили правила въезда и пребывания на территории России, а также уклонялись от самостоятельного выдворения за пределы страны.
По решению суда, 12 правонарушителей будут принудительно выдворены за пределы РФ. До этого они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.
Предприниматель, который незаконно привлек иностранцев к работе, как будет привлечен к административной ответственности.
Ранее «ФедералПресс», писал, что в Приморье с начала 2024 года регулярно проходят рейды. Только с 1 по 7 января полицейскими было проверено более 200 мест, где проживают и трудятся мигранты. По их итогам 26 человек были выдворены за пределы России.