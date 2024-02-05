Прокуратура проверила два хабаровских детсада, закрытых из-за болезни детей

Прокуратура проверила два хабаровских детских ада, закрытых из-за болезни детей, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В дошкольных учреждениях были выявлены нарушения: отсутствовал промаркированный инвентарь, сотрудники пищеблока хранили на рабочем месте личные вещи, кроме того отсутствовала бактерицидная установка в холодном цеху.
«Прокуратурой района руководителям учреждений внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщила помощник прокурора Центрального района Дарья Панченко.