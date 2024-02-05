Мурашко заявил о взаимопонимании со многими странами в вопросе смены пола

Запрет на смену пола в России стал действовать с 24 июля 2023 года. Теперь эта процедура возможна лишь по показаниям врачей. В частности, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на изменение пола. К ним не относятся процедуры по лечению «врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей», которые назначает врачебная комиссия.