Сеть сейсмостанций могут сократить в сейсмоактивной зоне на Байкале из-за нехватки средств

Четверть сейсмостанций хотят сократить в сейсмически активной Байкальской рифтовой зоне на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкалья из-за нехватки финансирования. Об этом рассказала директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. В результате срок передачи данных о землетрясениях в МЧС может увеличиться с 10 до 40 минут, пишет ИА IrkutskMedia.
Соответствующее распоряжение о закрытии 25% станций и сокращении персонала поступило от геофизической службы. В Иркутской области это семь станций, ещё три расположены в Бурятском филиале, передает «Интерфакс». Уточняется, что в этом году финансирование деятельности Байкальского филиала снизилось с 53 млн рублей до 49 млн рублей. При этом нехватка средств составляет порядка 15 млн рублей.
Помимо этого, вероятно, снизится способность регистрации землетрясений с невысоким энергетическим классом, тогда как для статистики, наблюдения за сейсмичностью важны мелкие сейсмособытия.
«Регистрирующая способность нашей сети — с энергетического класса 5,6. То есть, это землетрясения, которые совсем маленькие, но мы можем сказать, что вот здесь они пошли скапливаться, возможно, район разряжается либо это подготовка к крупному событию. Если мы сейчас уберем эти станции, наша регистрирующая возможность откатится на энергетический класс 9», — отметила Кобелева.
Также по этим данным составляется график повторяемости — зависимость количества землетрясений за определенное время от их энергии. В зависимости от наклона графика в каком-либо регионе можно сказать, примерно через какое время будет землетрясение определенной силы.
«Допустим, вот в этом районе землетрясение с магнитудой 6 бывает раз в 300 лет, в другом районе по-другому», — сказала ученый секретарь института Анна Добрынина.
Не менее важна регистрация мелкой сейсмичности и при составлении карт сейсмического районирования. Эти данные также учитывают при проектировании или строительстве объектов.
Как известно, юг Иркутской области находится в границах Байкальской рифтовой зоны, где регулярно возникают землетрясения. Однако серьезные последствия от разного рода сейсмособытий обходят столицу Приангарья и близлежащие районы стороной из-за их нахождения на Сибирской платформе, в границах которой проходит зона главного Саянского разлома. Но все-таки привыкнуть к такому невозможно.
Дрожь земли: крупнейшие землетрясения в Иркутской области.
Так, 22 сентября 2020 года произошло землетрясение в 15 км от Култука. Сила подземных толчков в эпицентре составила 8 баллов, в областном центре 5−6 баллов. Подземные толчки ощущались в 367-ми населенных пунктах на территории 12-ти муниципальных образований Приангарья. Позднее, утром 10 декабря 2020 года, произошло землетрясение, которое ощутили жители уже почти 500 населенных пунктов. Очаг сейсмособытия находился в Кабанском районе Республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре — 6−7 баллов, в Иркутске ощущалось 5−6 баллов. После обследования зданий и сооружений на территории Иркутска в трех школах были выявлены трещины. Ученые из института земной коры СО РАН рассказал корр. ИА IrkutskMedia, что это было редкое горизонтальное землетрясение.
Через месяц жители вновь были подняты рано утром от очередных волнений в земной коре. На этот раз интенсивность подземных толчков в эпицентре — в районе озера Хубсугул — составила 7−8 баллов, в Иркутске ощущалось 4−5 балла. Афтершоки этого землетрясения продолжались несколько месяцев, а их количество превысило несколько сотен. Представители Института земной коры СО РАН рассказали, что эта серия подземных толчков была спровоцирована землетрясением, произошедшим в сентябре 2020 года под Култуком.