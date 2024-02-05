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Амурский утес отреставрируют в Хабаровске

Реконструкция должна завершиться до 1 июня 2024 года.
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске решили взяться за восстановление Амурского утеса. Последний крупный его ремонт проводили в 2012 году. Но позже экспонаты музея пришлось перевести в другое здание, а сам знаменитый памятник архитектуры закрыть.

Историко-культурная экспертиза 2021 года выявила дефекты в монтаже, из-за которых появились протечки. Несмотря на повреждения фасада, несущие элементы оказались в порядке. Для восстановления достаточно замены инженерных систем и отделочных работ.

Компанию «Капторстрой» выбрали в качестве подрядчика. Планируется завершить реставрацию к 1 июня 2024 года. В течение этого времени будут проводить строительный контроль за ходом работ.

архитектура