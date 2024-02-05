Новосибирского актёра Никиту Кологривого выгнал ведущий Гордон из студии Первого канала

На Первом канале проходила запись программы «Закрытый показ», которая была посвящена фильму «Подельники» от режиссера Евгения Григорьева, где ведущий Александр Гордон предложил новосибирскому актёру Никите Кологривому кратко описать сюжет фильма, но в результате между ними резко возник конфликт.
Никита заявил, что может в трёх словах закончить шоу, на что в ответ ведущий сказал ему, что только он отвечает за качество программы и поэтому призывает соблюдать регламент.
В итоге Кологривый решил покинуть студию, отметив, что он не сможет найти с Гордоном общий язык.
Напомним, что Никита Кологривый раскритиковал родной город Новосибирск в интервью.