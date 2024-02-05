В Роспотребнадзоре рассказали интересные факты о мармеладе

Так, мармелад появился еще в Древней Греции, где его использовали в лечебных целях. Делали его на пектине — природном сорбенте, который выводит из организма шлаки. Он был также полезен из-за натурального состава.
Ранее в России мармелад называли «фруктовым холодцом».
Самым полезным считается желейно-фруктовый мармелад из агар-агара или пектина. Известно, что в желатине большая концентрация белка и аминокислот, которые необходимы для укрепления костной системы.
«Употребление любого вида натурального мармелада способствует повышению активности мозга за счет высокого содержания глюкозы и препятствует всасыванию холестерина, предупреждая развитие атеросклероза», — добавили в Роспотребнадзоре.