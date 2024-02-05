На этой неделе в Новосибирске потеплеет до +2 градусов

Об это сообщают популярные погодные сервисы. Потепление начнется уже сегодня, 5 февраля, а к выходным столбики термометров и вовсе поднимутся до плюсовых значение. При этом регион накроет очередной циклон, который принесет мокрый снег с дождем.
Так, по данным сайта «Гисметео» в понедельник, 5 февраля, столбики термометра в областной столице покажут — 3 градуса и начнутся сильные снегопады. Такая же погода сохранится и 6 февраля.
7 февраля потеплеет до 0 градусов, снег станет мокрым, возможен снег с дождем. Снегопады продлятся до конца следующей недели. А к воскресенью, 10 февраля, и вовсе потеплеет до +2.
По данным системы метеум от «Яндекс Погоды», снегопады накроют регион с 8 февраля. При этом температура воздуха будет колебаться от 0 до −2 градусов.
Синоптики Западно-Сибирского УГМС, 5 февраля в Новосибирске и на территории области будет от — 2 до — 7 градусов мороза, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Порывы юго-западного метра могут достигать 16 м\с. В среднем скорость ветра будет на уровне 6−11м\с.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Новосибирск 5 февраля накроет магнитная буря.