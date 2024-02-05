Снег с дождем накроет Приморье: дата

Температура воздуха ночью будет в пределах −14 градусов, а днем воздух прогреется до плюсовых значений. 12 февраля Владивосток окажется во власти непогоды. 13 и 14 февраля обойдется без осадков, а вот 15 февраля пойдет снег с дождем. Температура воздуха повысится до +5 градусов.