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Снег с дождем накроет Приморье: дата

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля, ФедералПресс. Синоптики изменили прогноз по поводу 72-часового снегопада, который ранее ожидался во Владивостоке. Согласно предварительным данным, в ближайшие дни недели осадков в приморской столице не ожидается.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 756 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

«До 11 февраля во Владивостоке осадков в виде снега не предвидится», — сообщает портал Gismeteo.

Температура воздуха ночью будет в пределах −14 градусов, а днем воздух прогреется до плюсовых значений. 12 февраля Владивосток окажется во власти непогоды. 13 и 14 февраля обойдется без осадков, а вот 15 февраля пойдет снег с дождем. Температура воздуха повысится до +5 градусов.

Ожидается, что осадки будут сопровождаться ветром, порывы которого составят от 4 до 18 м/с.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о погоде в Приморье на наступившей неделе. Согласно прогнозу синоптиков, в регион вернулись морозы. Ночью в некоторых районах температура опустится до −35 градусов.