Снег с дождем накроет Приморье: дата

«До 11 февраля во Владивостоке осадков в виде снега не предвидится», — сообщает портал Gismeteo.
Температура воздуха ночью будет в пределах −14 градусов, а днем воздух прогреется до плюсовых значений. 12 февраля Владивосток окажется во власти непогоды. 13 и 14 февраля обойдется без осадков, а вот 15 февраля пойдет снег с дождем. Температура воздуха повысится до +5 градусов.
Ожидается, что осадки будут сопровождаться ветром, порывы которого составят от 4 до 18 м/с.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о погоде в Приморье на наступившей неделе. Согласно прогнозу синоптиков, в регион вернулись морозы. Ночью в некоторых районах температура опустится до −35 градусов.