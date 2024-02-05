Новые трамваи и троллейбусы планируют купить в Хабаровске

10 трамваев и 16 троллейбусов планируют приобрести в этом году в краевом центре. Все они должны быть новыми, оранжевого цвета, низкопольными, с видеонаблюдением и печками в соответствии с требованиями.
По словам заместителя мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александра Прохорца, одно из обязательных условий — наличие у двигателей возможности работать на газе или электричестве. Представители заводов уже обратились к администрации города с коммерческими предложениями, что создает конкуренцию среди желающих поставить в Хабаровск новые трамваи и троллейбусы.
— На 2026 год планируется купить 412 единиц общественного транспорта — 80 процентов подвижного состава. В 2022 году приобрели 81 машину, 38 ожидается в 2023 году, и еще 74 в планах на текущий год. По указанию мэра Хабаровска Сергея Кравчука новый транспорт должен соответствовать высоким стандартам комфорта, удобства и безопасности, — сказал Александр Прохорец.