В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до −1 градуса

Красноярцев ждет значительное потепление. Однако ожидается ветер.
В понедельник температура составит −1 градус днем, будет облачно, без осадков. Ветер будет сильный — с порывами до 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется −8 градусов.
Во вторник температура воздуха поднимется до −3 градусов днем, а также опустится до −14 градусов ночью. Будет солнечно, без осадков. Ветер до 6 метров в секунду.
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −4 градуса, а ночью она опустится до −16. Будет переменная облачность, без осадков. Слабый ветер.
В четверг синоптики обещают до −5 градусов днем, а также −16 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. Слабый ветер.
В пятницу столбик термометра опустится до −2 градусов днем. Будет солнечно, без осадков. Ночью температура составит −11 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.