Такси в Омске перешли на тарифы, зависящие от времени поездки, а не от расстояния

Тарифы, зависящие от времени поездки, стали одной из причин повышения стоимости на услуги такси. Она за прошлый год в среднем поднялась на 30%. Ещё одним фактором роста цен здесь стало то, что уменьшилось количество желающих работать или подрабатывать таксистами. По словам Игоря Кожухова, это связано в том числе и с появлением новых рабочих мест на рынке труда. А также нежеланием получать разрешение.