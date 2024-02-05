Такси в Омске перешли на тарифы, зависящие от времени поездки, а не от расстояния

Об этом в интервью «Коммерческим вестям» рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Игорь Кожухов.
Поэтому цена на один и тот же маршрут будет разная. К примеру, она значительно вырастет час пик из-за пробок. Такое решение было принято агрегаторами в связи с новыми требованиями, которые выдвигает федеральный закон ФЗ-580. Он предписывает не передавать заказы перевозчикам, в случае превышения ими норм труда. Минтранс рекомендовал подумать о более сбалансированной форме тарифообразования.
Тарифы, зависящие от времени поездки, стали одной из причин повышения стоимости на услуги такси. Она за прошлый год в среднем поднялась на 30%. Ещё одним фактором роста цен здесь стало то, что уменьшилось количество желающих работать или подрабатывать таксистами. По словам Игоря Кожухова, это связано в том числе и с появлением новых рабочих мест на рынке труда. А также нежеланием получать разрешение.
Ранее «МК в Омске» писал, что водителям городских автобусов хотят поднять зарплату до 70 тысяч рублей.