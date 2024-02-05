Воздух в Красноярске очистился после недельного загрязнения опасными веществами

В воскресенье, когда на смену морозам, штилю и слабому восточному ветру пришло потепление и порывистый юго-западный, город стал продуваться и концентрация загрязнения воздуха начала падать. А к утру понедельника он практически полностью очистился. Отследить динамику можно по данным с постов экоактивистов.