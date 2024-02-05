Воздух в Красноярске очистился после недельного загрязнения опасными веществами

Впервые с конца января метеоусловия в Красноярске стали благоприятными для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Улучшению экологической ситуации поспособствовал ветер.
Напомним, режим НМУ первой степени опасности ввели в городе вечером 30 января. Затем его несколько раз продлевали и в итоге он действовал до 7 часов 4 февраля.
Почти неделю во всех районах города было очень высокое загрязнение воздуха. Превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций фиксировали по взвешенным частицам, оксиду углерода и азота, сероводороду и другим опасным для здоровья веществам.
В воскресенье, когда на смену морозам, штилю и слабому восточному ветру пришло потепление и порывистый юго-западный, город стал продуваться и концентрация загрязнения воздуха начала падать. А к утру понедельника он практически полностью очистился. Отследить динамику можно по данным с постов экоактивистов.
По прогнозам синоптиков, сегодня метеоусловия в Красноярске продолжат способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере: ожидается переменная облачность, слабый снег и юго-западный ветер 7−12 м/с с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха составит 0, −2 °C.