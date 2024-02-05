Владивосток продолжают освобождать от незаконных построек

Столицу Дальнего Востока продолжают очищать от незаконных построек. На прошлой неделе сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» работали на улицах Чапаева, Кирова и Русской, сообщает ИА PrimaMedia.
Два незаконных гаража убрали с территории по адресу Чапаева, 2. Так же два нелегальных торговых объекта демонтировали на Кирова, 104. Кроме того, ликвидировали несколько торговых павильонов на Русской, 41 и 39.
Объекты отправляют на площадку временного хранения. Владельцы смогут возвратить их только после того, как оплатят расходы по демонтажу, транспортировки и хранения.
Напомним, во Владивостоке у уполномоченных органов появится возможность эвакуировать брошенные старые авто без разрешения владельца. Соответствующие поправки внесли депутаты в муниципальный правовой акт города Владивосток № 30-МПА.