С рейсом Уфа—Омск вновь возникли проблемы

Напомним, проблемы при организации авиасообщения между Омском и Уфой с начала 2024 года возникают не впервые. Так, 25 января 2024 года борт, стартовавший в Омск из столицы Башкирии, вынужден был вернуться в пункт отправления, причиной маневра официально названа разгерметизация кабины.