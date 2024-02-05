С рейсом Уфа—Омск вновь возникли проблемы

Предварительно, вместо 10:50 воздушное судно отправится в пункт назначения в 12:20*, то есть примерно с полуторачасовой задержкой.
Стоит отметить, что задержан и старт рейса из Уфы в Омск, откуда, собственно, должен прибыть самолет под осуществление вылета в обратном направлении. В Международном аэропорту Уфы пояснили, что нарушение графика связано с поздним прибытием самолета под рейс.
Напомним, проблемы при организации авиасообщения между Омском и Уфой с начала 2024 года возникают не впервые. Так, 25 января 2024 года борт, стартовавший в Омск из столицы Башкирии, вынужден был вернуться в пункт отправления, причиной маневра официально названа разгерметизация кабины.
* данные актуальны на 8:00 омского времени 5 февраля 2024 года.