Рыбаки-любители массово нарушают пограничный режим в Николаевском районе

Пограничники предупреждают, что выход на такие участки разрешен только после уведомления погранслужбы и только в светлое время суток. Уведомление подается один раз, но не менее чем за два часа до начала рыбалки и не более чем на один календарный год. Кроме того, рыбакам-любителям необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, либо его копию. Подробная информация о правилах ведения промысловой деятельности и выхода на участки или в районы внутренних морских вод РФ, в пределах которых установлен пограничный режим и в территориальное море РФ находится в открытом доступе.