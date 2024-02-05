Рыбаки-любители массово нарушают пограничный режим в Николаевском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области ежедневно обнаруживают нарушителей пограничного режима в акватории Охотского моря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, с начала года пресечено 95 нарушений административно-правовых режимов в сфере охраны государственной границы РФ. Все они совершены на территории Николаевского района, там сейчас наблюдается массовый ход корюшки и большое количество рыбаков-любителей, которые вышли на лед.
Общая сумма штрафов, привлеченных к административной ответственности рыбаков, превысила 24 тысячи рублей.
Чаще всего нарушения связаны с тем, что рыбаки ловят корюшку, не уведомляя о том пограничников, а также не соблюдая правила выхода во внутренние морские воды РФ, где установлен пограничный режим.
Пограничники предупреждают, что выход на такие участки разрешен только после уведомления погранслужбы и только в светлое время суток. Уведомление подается один раз, но не менее чем за два часа до начала рыбалки и не более чем на один календарный год. Кроме того, рыбакам-любителям необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, либо его копию. Подробная информация о правилах ведения промысловой деятельности и выхода на участки или в районы внутренних морских вод РФ, в пределах которых установлен пограничный режим и в территориальное море РФ находится в открытом доступе.
Но если все же есть вопросы, жители края могут обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по телефонам:
г. Хабаровск 8 (4212)798−452, 8 (4212)798−264, 8 (4212)238−108;
п. Охотск 8 (42141)944−20, 8 (42141)944−36, 8 (42141)925−57, 8 (42141)925−54;
п. Аян 8 (42147)215−18;
г. Николаевск-на-Амуре 8 (42135)304−56, 8 (42135)273−35;
п. Нижнее Пронге 8 (42135)351−72;
п. Лазарев 8 (42135)395−71;
п. Де-Кастри 8 (42151)565−14, 8 (42151)564−93.