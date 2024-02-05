Около 300 дворов в Правобережном округе Иркутска очистили от снега

«Традиционно февраль — это месяц, когда жилищные службы активно приступают к комплексной очистке дворовых пространств многоквартирных домов. С одной стороны, это необходимо, чтобы избежать подтоплений весной. Но главное — обеспечение безопасности. За зиму скопилось достаточное количество снега, его необходимо убирать. Во дворе должно быть не скользко и чисто», — подчеркнула Елена Торохова.