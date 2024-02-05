Около 300 дворов в Правобережном округе Иркутска очистили от снега

Об этом в ходе проверки качества выполнения работ на улице Ямская, 49 рассказала глава округа Елена Торохова.
«Традиционно февраль — это месяц, когда жилищные службы активно приступают к комплексной очистке дворовых пространств многоквартирных домов. С одной стороны, это необходимо, чтобы избежать подтоплений весной. Но главное — обеспечение безопасности. За зиму скопилось достаточное количество снега, его необходимо убирать. Во дворе должно быть не скользко и чисто», — подчеркнула Елена Торохова.
Сотрудники комитета регулярно контролируют содержание придомовых территорий. В случае выявления нарушений в адрес обслуживающих организаций направляют предостережения. С начала зимы подготовили более 200 таких документов. Всего в Правобережном округе расположено 1686 МКД, их обслуживают 31 УК, 40 товариществ собственников жилья, 10 жилищно-строительных кооперативов. Помимо этого, около 200 многоквартирных домов находятся в непосредственном управлении жителями, сообщает пресс-служба городской администрации.
Данная управляющая компания обслуживает около 800 домов по всему Иркутску, в том числе 560 МКД на территории Правобережного округа. Уже составлен график механизированной очистки всех дворов. Параллельно отрабатывают заявки жителей.
«С каждым годом люди становятся более активными и требовательными в части содержания своих дворов. В начале этой недели к нам поступило обращение от председателя совета дома на улице Ямской о необходимости выполнить комплексную уборку. Мы согласовали дату, определили виды необходимых работ, составили смету, почистили проезды и вывезли снег», — прокомментировал Денис Днепровский.
«Дворник работает ежедневно, все, что от него зависит, он выполняет. Подходы к подъездам, отмостки, дорожки и тротуары всегда очищены. Но на проезжей части скопилось много снега, передвигаться стало небезопасно. Обратились в управляющую компанию, и нам оперативно все почистили, спасибо», — отметила жительница Ольга Кривошеина.
Напомним, что в комитете по управлению Правобережным округом ведут прием звонков от жителей с сообщениями о работе управляющих организаций, в том числе по содержанию общедомового имущества, по телефону: 24−11−20.
В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номерам: 269−783, 520−112.