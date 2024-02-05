В Новосибирске водителю погрузчика, сломавшему руку, выплатили 150 тысяч рублей

Новосибирец сломал руку, работая на производстве водителем погрузчика. Перелом у него произошел в ноябре 2022 года. Прокуратура добилась того, чтобы ему выплатили компенсацию за травму на производстве.
— Заявитель работал в организации с июля 2021 года по март 2023 года. С работником провели первичный инструктаж при трудоустройте, но больше не проводили, хотя обучение и повторный инструктаж должны быть каждые 6 месяцев, — сообщила прокуратура Новосибирской области.
Прокурор обратился в суд с иском. Суд принял сторону пострадавшего сотрудника, и с организации взыскали 150 тысяч рублей в его пользу.