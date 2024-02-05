На улице 25-го Октября в Иркутске обновят покрытие проезжей части и тротуаров

«Подготовительные работы будут включать в себя демонтаж старых покрытий, бордюров и ограждений. Затем подрядчик приступит к высотному регулированию положения крышек колодцев и восстановлению дорожной одежды. В два слоя будет уложено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части», — рассказал начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации города Сергей Яременко.