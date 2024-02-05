На улице 25-го Октября в Иркутске обновят покрытие проезжей части и тротуаров

Работы выполнят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.
Подрядную организацию определят по результатам открытого конкурса.
«Подготовительные работы будут включать в себя демонтаж старых покрытий, бордюров и ограждений. Затем подрядчик приступит к высотному регулированию положения крышек колодцев и восстановлению дорожной одежды. В два слоя будет уложено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части», — рассказал начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации города Сергей Яременко.
Кроме того, будет выполнена замена бордюров и ограждений, установка дорожных знаков и светофоров, монтаж искусственных дорожных неровностей, нанесение разметки. Подрядчик модернизирует освещение: установит опоры и светильники с люминесцентными лампами.
«На 25-го Октября интенсивное движение как утром, так и в вечерние часы, поэтому нам важно привести ее в нормативное состояние. Эта дорога должна соответствовать всем современным требованиям. Большое внимание будет уделено безопасности пешеходов: отремонтируем тротуары, установим ограждения, пешеходные переходы дополнительно оборудуем светофорами и знаками», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.