Байкальск, Листвянка и Хужир вошли в ТОП-10 самых дорогих мест отдыха в России

«Февраль считается не самым дорогим месяцем для отдыха. Проживание не в сезон достаточно бюджетное — в экскурсионных и курортных городах и областях. Исключение здесь — горнолыжные и зимние спортивные курорты, в большинстве из которых как раз пик сезона. Поэтому именно этот вид отдыха в феврале — самый дорогостоящий», — отметили эксперты портала для путешественников.