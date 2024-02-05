Байкальск, Листвянка и Хужир вошли в ТОП-10 самых дорогих мест отдыха в России

И хотя до лидера ТОП-10 — горнолыжного курорта Шерегеш, расположенного в Кемеровской области (там за ночь придется заплатить в среднем 12400 рублей) приангарским отелям, что называется, далековато, цены в них «кусаются».
Так, на третьем месте рейтинга размещен Байкальск. Там в среднем за ночь туристы платят по 8727 рублей.
На седьмом месте — Листвянка. Цена за «переночевать» там 6700.
И замыкает десятку лидеров, по версии ТВИЛ.ру, поселок Хужир, где стоимость ночи — 6154 рубля.
«Февраль считается не самым дорогим месяцем для отдыха. Проживание не в сезон достаточно бюджетное — в экскурсионных и курортных городах и областях. Исключение здесь — горнолыжные и зимние спортивные курорты, в большинстве из которых как раз пик сезона. Поэтому именно этот вид отдыха в феврале — самый дорогостоящий», — отметили эксперты портала для путешественников.
К слову, напомним, в декабре прошлого года иркутская Листвянка возглавляла tkgorod.ru/news/listvianka-vozglavila-top-10-samykh-dorogikh-turisticheskikh-mest-rossii-41568/ аналогичный рейтинг самых дорогостоящих направлений для путешествий все того же ТВИЛ.ру.