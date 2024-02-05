Утро 5 февраля в Омске началось с крупных пробок

Еще один затор — на Ленинградском мосту по направлению с Левого берега к центру. Очень плотная пробка наблюдается на проспекте Мира на участке от Нефтезаводской до остановки «Технический университет»; в районе дома № 35 по проспекту Мира случилось ДТП в левом ряду. Также пробки скопились по улице Химиков и бульвару Инженеров в сторону проспекта Мира.