Утро 5 февраля в Омске началось с крупных пробок

По данным ресурса, дороги Омска загружены на 7 баллов из 10-ти.
На момент публикации самые плотные пробки, судя по карте сервиса, наблюдаются, в частности, на Красном Пути — движение весьма затруднено на участке от Телецентра до городка Водников.
Еще один затор — на Ленинградском мосту по направлению с Левого берега к центру. Очень плотная пробка наблюдается на проспекте Мира на участке от Нефтезаводской до остановки «Технический университет»; в районе дома № 35 по проспекту Мира случилось ДТП в левом ряду. Также пробки скопились по улице Химиков и бульвару Инженеров в сторону проспекта Мира.
Кроме того, пробки этим утром — по улицам Герцена, Красный Пахарь, 22-го Партсъезда, 21-й Амурской (из-за ДТП в районе дома № 24/1), 33-я Северная, Барнаульская, Масленикова, Пушкина, Хабаровская, Богдана Хмельницкого, 5-я Кировская, Конева.