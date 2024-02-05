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По снегопаду не скучали: осадки и потепление предрекли Хабаровскому краю на этой неделе

Снегопад ожидается в Хабаровском крае 5—9 февраля.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 756 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Новая февральская неделя в Хабаровском крае обещает быть разной в части погоды. По прогнозам синоптиков, 5—9 февраля будет все: и умеренный мороз, и снегопад, и потепление. Основной «экшн» ожидается в южных районах региона.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ 5—9 ФЕВРАЛЯ

Погода в Хабаровском крае 5—9 февраля в начале недели ожидается спокойной. Температуры воздуха, по словам синоптиков, будут примерно на обычном для данного периода уровне. Ночью столбики термометров покажут −20−27 градусов. Днем будет не теплее −8−15 градусов.

Исключением станет 8 февраля. В этот день (да и ночью тоже) местами ожидается снегопад. Осадки будут не такими мощными, как в декабре, но обстановку подпортят. Например, в Хабаровске не исключены пробки в часы-пик. Ветер западный 2−7, местами 7−12 метров в секунду.

— В конце недели ожидается небольшое потепление. Днем на юге края температуры воздуха будут в пределах −5−10 градусов. Достаточно комфортные для начала февраля, — сообщил в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз в Хабаровском крае 5—9 февраля еще будет уточняться. Важно помнить, что потепление будет временным. Пока не рекомендуется менять одежду на более легкую. В капризную февральскую погоду лучше перестраховаться ради собственной безопасности. Как поведет себя «небесная канцелярия» дальше, будет понятно ближе к концу этой недели.