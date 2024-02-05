По снегопаду не скучали: осадки и потепление предрекли Хабаровскому краю на этой неделе

Новая февральская неделя в Хабаровском крае обещает быть разной в части погоды. По прогнозам синоптиков,
ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ
Погода в Хабаровском крае
Исключением станет 8 февраля. В этот день (да и ночью тоже) местами ожидается снегопад. Осадки будут не такими мощными, как в декабре, но обстановку подпортят. Например, в Хабаровске не исключены пробки в часы-пик. Ветер западный 2−7, местами 7−12 метров в секунду.
— В конце недели ожидается небольшое потепление. Днем на юге края температуры воздуха будут в пределах −5−10 градусов. Достаточно комфортные для начала февраля, — сообщил в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Прогноз в Хабаровском крае