По снегопаду не скучали: осадки и потепление предрекли Хабаровскому краю на этой неделе

Прогноз в Хабаровском крае 5—9 февраля еще будет уточняться. Важно помнить, что потепление будет временным. Пока не рекомендуется менять одежду на более легкую. В капризную февральскую погоду лучше перестраховаться ради собственной безопасности. Как поведет себя «небесная канцелярия» дальше, будет понятно ближе к концу этой недели.