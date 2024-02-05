Плюсовые температуры и мокрый снег ожидаются в Свердловской области

Во вторник, 6 февраля, ночью столбики термометров в регионе покажут −4, −9 градусов. Впрочем, на Крайнем Севере Свердловской области температура при прояснении может опускаться до −24. Днем в области ожидается до —2, +3, в горах −5, −10, на Крайнем Севере до −15. Ветер юго-восточный, снег и мокрый снег.