Плюсовые температуры и мокрый снег ожидаются в Свердловской области

Как прогнозирует Свердловский гидрометцентр, сегодня, 5 февраля, днем в регионе ожидается 0, −5 градусов, в низинах −7, −12, на севере −14, −19. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с, облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на крайнем юге — мокрый.
Во вторник, 6 февраля, ночью столбики термометров в регионе покажут −4, −9 градусов. Впрочем, на Крайнем Севере Свердловской области температура при прояснении может опускаться до −24. Днем в области ожидается до —2, +3, в горах −5, −10, на Крайнем Севере до −15. Ветер юго-восточный, снег и мокрый снег.
В среду ночью синоптики обещают 0, −5 градусов, при прояснении −10, −15, на Крайнем Севере до −20. Днем средняя температура в регионе составит +2, −3 градуса. Также ожидается переменная облачность, снег и мокрый снег.
В Екатеринбурге сегодня, 5 февраля, днем столбики термометров покажут −1, −3 градуса, возможен снег, ветер юго-восточный, 3−8 м/с. В ночь на 6 февраля ожидается −4, −6 градусов, а днем температура повысится до 0. Ожидается мокрый снег, ветер южный, 3−8 м/с. Аналогичная погода ждет екатеринбуржцев и в среду.