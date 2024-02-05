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В «обезвоженном» селе Спасского района продолжаются аварийные работы

В селе Летно-Хвалынское местные власти взялись за решение проблемы водоснабжения.
Источник: PrimaMedia.ru

Сейчас специалисты меняют глубинный насос на скважине, питающей населённый пункт, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) правительства региона.

«Коммунальщики разбирают оборудование, чтоб добраться до насоса. Эта работа займёт около 5−6 часов», — рассказала специалисты.

Как ранее сообщил врио главы района Константин Патрушев, 4 февраля специалисты муниципального предприятия ЖКХ совместно с работниками «Примтеплоэнерго» обследовали скважину и выявили отклонения в работе оборудования, поэтому было решено его заменить.

В связи с ремонтными работами жителей предупредили о том, что 5 февраля скважина будет полностью отключена с 10:00.

Напомним, жители села Летно-Хвалынское уже около двух месяцев испытывают проблемы с водоснабжением. К ряду домов организован подвоз воды.

Когда появится чистая вода: в селе Летно-Хвалынском пытаются решить многолетнюю проблему.

В населенном пункте организован подвоз воды.

ЖКХ