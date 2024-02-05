В «обезвоженном» селе Спасского района продолжаются аварийные работы

Сейчас специалисты меняют глубинный насос на скважине, питающей населённый пункт, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) правительства региона.

«Коммунальщики разбирают оборудование, чтоб добраться до насоса. Эта работа займёт около 5−6 часов», — рассказала специалисты.

Как ранее сообщил врио главы района Константин Патрушев, 4 февраля специалисты муниципального предприятия ЖКХ совместно с работниками «Примтеплоэнерго» обследовали скважину и выявили отклонения в работе оборудования, поэтому было решено его заменить.

В связи с ремонтными работами жителей предупредили о том, что 5 февраля скважина будет полностью отключена с 10:00.