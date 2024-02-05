В «обезвоженном» селе Спасского района продолжаются аварийные работы

Сейчас специалисты меняют глубинный насос на скважине, питающей населённый пункт, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) правительства региона.
«Коммунальщики разбирают оборудование, чтоб добраться до насоса. Эта работа займёт около 5−6 часов», — рассказала специалисты.
Как ранее сообщил врио главы района Константин Патрушев, 4 февраля специалисты муниципального предприятия ЖКХ совместно с работниками «Примтеплоэнерго» обследовали скважину и выявили отклонения в работе оборудования, поэтому было решено его заменить.
Напомним, жители села Летно-Хвалынское уже около двух месяцев испытывают проблемы с водоснабжением. К ряду домов организован подвоз воды.
Когда появится чистая вода: в селе Летно-Хвалынском пытаются решить многолетнюю проблему.
В населенном пункте организован подвоз воды.