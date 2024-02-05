После вмешательства прокуратуры убрана свалка возле хабаровского аэропорта

После вмешательства Хабаровской транспортной прокуратуры убрана свалка возле хабаровского аэропорта, сообщает Хабаровская транспортная прокуратура.
Хабаровская транспортная прокуратура провела мониторинг приаэродромной территории аэропорта, в ходе которого возле села Мирное была обнаружена несанкционированная свалка, из-за которой на территорию слетались птицы. Это оказывало негативное влияние на орнитологическое обеспечение полетов.
Кроме того в селах Тополево и Матвеевка вовремя не вывозился мусор из мест его сбора.
«Транспортный прокурор внес представления главе администрации Хабаровского района, по результатам рассмотрения которых несанкционированная свалка ликвидирована, места организованного скопления отходов в сельских поселениях очищены», — сообщает Хабаровская транспортная прокуратура.