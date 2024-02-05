После вмешательства прокуратуры убрана свалка возле хабаровского аэропорта

Хабаровская транспортная прокуратура провела мониторинг приаэродромной территории аэропорта, в ходе которого возле села Мирное была обнаружена несанкционированная свалка, из-за которой на территорию слетались птицы. Это оказывало негативное влияние на орнитологическое обеспечение полетов.