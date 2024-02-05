В Новосибирской области назвали самые необычные имена детей в январе-2024

Ранее «Прецедент» сообщал, что скоростную электричку планируют запустить в Новосибирск из Омска. Редакция также писала о том, что в 2023 году рост промышленности в Новосибирской области составил более 6%. Читайте также: в Новосибирске суд приостановил выселение клиники АНО «НИИТО».