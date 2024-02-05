В Новосибирской области назвали самые необычные имена детей в январе-2024

В управлении рассказали, что в январе в сибирском регионе составили 2 164 акта о рождении. Среди них есть те, кому родители дали достаточно необычные и редкие имена. Ниже приведем их список:
Мужские имена: Градимир, Евсей, Елисей, Игнат, Климент, Мирослав, Раис, Радмир, Яромир.
Женские имена: Богдана, Веселина, Лада, Лея, Марселина, Маруся, Орлана, Славяна, Яра.
Наиболее популярными именами у мальчиков в январе были Михаил, Дмитрий, Александр, Роман, Артем. У девочек — Алиса, Анна, София, Ева, Полина и Варвара.
Ранее «Прецедент» сообщал, что скоростную электричку планируют запустить в Новосибирск из Омска. Редакция также писала о том, что в 2023 году рост промышленности в Новосибирской области составил более 6%. Читайте также: в Новосибирске суд приостановил выселение клиники АНО «НИИТО».
Егор САФРОНОВ.