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Резкое потепление и мокрый снег ожидаются в Башкирии в начале недели

В Башкирии ожидается снежная погода.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 69% 756 мм рт. ст. +4°

В Башкирии температура воздуха поднимется до +2 градусов. Это следует из прогноза погоды республиканских синоптиков.

По их словам, сегодня, 5 февраля, в регионе будет складываться опасная ситуация на дорогах. Метеорологи прогнозируют гололед, метель, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица, мокрый снег.

— Температура воздуха днем −3…+2°, — уточнили прогноз синоптики.

Еще теплее будет завтра, 6 февраля. Столбик термометра днем уже будет показывать +3 градуса. Напряженная ситуация на дорогах сохранится из-за неблагоприятных погодных явлений.

— Во вторник ожидаются осадки, местами до умеренных, днем переходящие в мокрый снег. Температура воздуха ночью −2…-7°, днем −2…+3°, — заключили метеорологи.