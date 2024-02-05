Резкое потепление и мокрый снег ожидаются в Башкирии в начале недели

В Башкирии температура воздуха поднимется до +2 градусов. Это следует из прогноза погоды республиканских синоптиков.
По их словам, сегодня, 5 февраля, в регионе будет складываться опасная ситуация на дорогах. Метеорологи прогнозируют гололед, метель, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица, мокрый снег.
— Температура воздуха днем −3…+2°, — уточнили прогноз синоптики.
Еще теплее будет завтра, 6 февраля. Столбик термометра днем уже будет показывать +3 градуса. Напряженная ситуация на дорогах сохранится из-за неблагоприятных погодных явлений.
— Во вторник ожидаются осадки, местами до умеренных, днем переходящие в мокрый снег. Температура воздуха ночью −2…-7°, днем −2…+3°, — заключили метеорологи.