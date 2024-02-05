В Перми пройдет фестиваль французского кино при поддержке «Альянс Франсез»

Пермская синематека с 5 по 7 февраля представит Фестиваль французского кино MyFrenchFilmFestival. Специальный показ трех кинолент пройдет при поддержке Французского института в России «Альянс Франсез».
Как пояснили в краевом Минкульте, кинопоказы состоятся в «Кристалл-центре». Это будет уникальный онлайн-фестиваль фильмов на французском языке.
«Каждый год любители кино во всем мире могут познакомиться с подборкой полнометражных и короткометражных фильмов, представленных на крупнейших международных фестивалях», — подчеркнули в краевом ведомстве.
Спецпоказы в Перми начнутся 5 февраля с премьерного показа криминальной комедии Никола Паризеи «Зеленый аромат» (Le parfum vert) (18+). Режиссер сумел создать гибрид между детективом Агаты Кристи, невинным Хичкоком в настроении семидесятых.
Продолжит программы фестиваля 6 февраля драмеди «Цепной пес» (Chien de la casse) (18+), а завершит 7 февраля — драма «РОДЕО» (16+).
Все показы пройдут на французском языке с русскими субтитрами.