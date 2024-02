Билли Айлиш получила Grammy за «Песню года»

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Композиция What Was I Made For? певицы Билли Айлиш завоевала Grammy в номинации «Песня года». Трансляцию 66-й церемонии премии из Лос-Анджелеса ведет в воскресенье вечером телеканал CBS.