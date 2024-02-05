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В Волгограде 5 февраля пройдет массовое отключение света в 7 районах

В городе-герое неделя стартует с профилактических работ в 7 районах.

Больше всего абонентов останется без света на юге Волгограда.

В понедельник, 5 февраля, подачу электроэнергии приостановят сразу в 7 районах. В зону отключения попадут здания в Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском районах.

Профилактические работы начнутся в разное время. В большинстве случаев коммунального ресурса не будет с 9.00 до 17.00. В Кировском районе ожидаются самые массовые отключения.

Полный список адресов, где временно не будет света 5 февраля, здесь.

ЖКХ