В Волгограде 5 февраля пройдет массовое отключение света в 7 районах

Больше всего абонентов останется без света на юге Волгограда.
В понедельник, 5 февраля, подачу электроэнергии приостановят сразу в 7 районах. В зону отключения попадут здания в Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском районах.
Профилактические работы начнутся в разное время. В большинстве случаев коммунального ресурса не будет с 9.00 до 17.00. В Кировском районе ожидаются самые массовые отключения.
Полный список адресов, где временно не будет света 5 февраля, здесь.