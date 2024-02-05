Жестким поражением закончился выезд владивостокского «Адмирала» в Минск

После неплохого начала выездной серии владивостокские хоккеисты из «Адмирала» вновь забуксовали. Непреодолимым препятствием для «моряков» стал минский клуб «Динамо». О жестоких добиваниях на льду, промахах по пустым воротам и о том, как на табло оказался счет 4:0 — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Счет открылся уже на второй минуте. Андрей Стась прорвался за ворота Владивостока, а Даниил Сатишвили, подхватив отскочившую шайбу, забил первый гол. Ответ не заставил себя долго ждать, но оказался очень скромным. «Моряки» ворвались в зону «зубров», пошли в решительную атаку. Для красивого сравнения счета было все: голкипер хозяев вышел из ворот и не успел вернуться, упав на подходах, защита тоже не успевала прикрыть родную раму. Но, как неоднократно замечал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев, для победы нужно забивать. После обидного промаха «моряки» потеряли инициативу, и игра перешла на их сторону арены. Не выдерживал натиска Сергей Иванов, неоднократно спасавший «Адмирал» от очень страшных поражений своей стойкостью. Итог был предсказуем, и серия отраженных атак окончилась шайбой, которая по баллистической траектории перелетела через голову голкипера, после чего оказалась в воротах. Развернуть игру у «моряков» до конца периода не вышло.
Сложно сказать, что происходило в перерыве между тренером и командой, однако на вторую двадцатиминутку парни вышли особо злобными и активными. Для того чтобы болельщики минского «Динамо» занервничали, хватило пары минут. Ворота «зубров» трещали по швам, осаждающие «моряки» забивали вражеского голкипера все глубже и глубже в раму, но белорусскую стену пробить не удалось. Почти не удалось. Ведь за восемь минут и сорок секунд до конца периода шайба все же оказалась в сетке за спиной вратаря «Динамо». Чешский легионер «Адмирала» Либор Шулак реализовал большинство, оформил классический удар и убрал хозяйский ноль с табло. Впрочем, под ликование фанатов «Динамо» судьи на основании блокировки вратаря отменили попадание. И ответа от хозяев льда тоже не последовало.
А вот третий период отметился повышением ставок и накалом страстей. Первый гол (по сложившейся в матче традиции — в ворота «Адмирала») состоялся спустя девять секунд после старта. Не успели зрители и комментаторы отойти от первого гола, как белорусы снова ворвались в повторы еще одним голом. А вот пятая шайба у хозяев не задалась, и вместо нее в ворота отправился Степан Звягин вместе с вратарем, которого снес по инерции. Такого посягательства не выдержал Никита Макеев, и, как настоящий защитник, бросился на нарушителя личных границ в попытках забить его руками пока тот не встал. Моряки совершили еще несколько вылазок на территорию соперника, однако на счет это уже не повлияло. Игра закончилась с 4:0 на табло.