Жестким поражением закончился выезд владивостокского «Адмирала» в Минск

А вот третий период отметился повышением ставок и накалом страстей. Первый гол (по сложившейся в матче традиции — в ворота «Адмирала») состоялся спустя девять секунд после старта. Не успели зрители и комментаторы отойти от первого гола, как белорусы снова ворвались в повторы еще одним голом. А вот пятая шайба у хозяев не задалась, и вместо нее в ворота отправился Степан Звягин вместе с вратарем, которого снес по инерции. Такого посягательства не выдержал Никита Макеев, и, как настоящий защитник, бросился на нарушителя личных границ в попытках забить его руками пока тот не встал. Моряки совершили еще несколько вылазок на территорию соперника, однако на счет это уже не повлияло. Игра закончилась с 4:0 на табло.