МЧС предупреждает о сильном и порывистом ветре в понедельник в Беларуси

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, по юго-западной половине порывы будут достигать 15−20 м/с, днем местами — до 22 м/с.