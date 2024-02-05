МЧС предупреждает о сильном и порывистом ветре в понедельник в Беларуси

МИНСК, 5 фев — Sputnik. В понедельник по юго-западной половине Беларуси порывы западного ветра усилятся до 15−20 м/с, днем местами — до 22 м/с, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что сильный ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, отключить электрические подстанции и электроэнергию в населенных пунктах.
Кроме того, ветер может стать причиной повреждений и обрушений слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.
Из-за погодных условий Белгидромет также объявил на понедельник оранжевый уровень опасности.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, по юго-западной половине порывы будут достигать 15−20 м/с, днем местами — до 22 м/с.
Дневная температура воздуха составит 0…+6°С.