Синоптики рассказали, надолго ли Челябинскую область накрыла оттепель до +2 градусов

В понедельник, 5 февраля, воздух прогреется до −3…+2. Ветер будет ощутимым, с порывами южной четверти до 13−18 метров в секунду. Местами пройдёт мокрый снег, в восточной половине его временами будет дополнять дождь, кое-где ожидаются метели, отложение мокрого снега и гололёда на проводах. Стоит быть готовыми к тому, что на дорогах может быть скользко.