Синоптики рассказали, надолго ли Челябинскую область накрыла оттепель до +2 градусов

В понедельник, 5 февраля, воздух прогреется до −3…+2. Ветер будет ощутимым, с порывами южной четверти до 13−18 метров в секунду. Местами пройдёт мокрый снег, в восточной половине его временами будет дополнять дождь, кое-где ожидаются метели, отложение мокрого снега и гололёда на проводах. Стоит быть готовыми к тому, что на дорогах может быть скользко.
В Челябинске днём тоже ожидаются плюсовые температуры, до −1…+1 градуса, мокрый снег и временами метель. Ветер окажется чуть слабее, чем в целом по области — до 7−12 метров в секунду. По данным долгосрочного прогноза, снегопады разной интенсивности задержатся минимум до конца рабочей недели, а вот оттепель скоро закончится, и в мегаполис вернутся 15-градусные морозы.
Февраль провоцирует усиленное ожидание весны. В пятницу, 2 февраля, во всём мире отпраздновали День сурка в надежде, что пушистые сони выберутся из своих уютных норок, чтобы предсказать раннюю весну. Челябинские сурки Соня и Филя уже который год это заморское веяние игнорируют.