Новосибирские ученые разработали устройство терапии ран вакуумом и электричеством

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета для ТАСС, студенты впервые модифицировали вакуумный аспиратор для заживления ран и ожогов, снижения риска присоединения инфекции. Новый метод основан на комбинированном воздействии отрицательного давления и электричества.