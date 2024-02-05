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Новосибирские ученые разработали устройство терапии ран вакуумом и электричеством

Устройство терапии ран вакуумом и электричеством разработали ученые из Новосибирска.
Источник: Freepik

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета для ТАСС, студенты впервые модифицировали вакуумный аспиратор для заживления ран и ожогов, снижения риска присоединения инфекции. Новый метод основан на комбинированном воздействии отрицательного давления и электричества.

«Основная наша цель — сделать аппарат доступным для всех медицинских учреждений», — рассказал студент Института медицины и психологии НГУ Владислав Голейнов.

По его словам, в аспиратор встроен веб-интерфейс для возможности удаленного управления устройством.

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали новый метод визуализации легких на МРТ.

наука