Новосибирские ученые разработали устройство терапии ран вакуумом и электричеством

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета для ТАСС, студенты впервые модифицировали вакуумный аспиратор для заживления ран и ожогов, снижения риска присоединения инфекции. Новый метод основан на комбинированном воздействии отрицательного давления и электричества.
«Основная наша цель — сделать аппарат доступным для всех медицинских учреждений», — рассказал студент Института медицины и психологии НГУ Владислав Голейнов.
По его словам, в аспиратор встроен веб-интерфейс для возможности удаленного управления устройством.
Напомним, что ученые из Новосибирска разработали новый метод визуализации легких на МРТ.