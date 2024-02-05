На выходных туристы устроили столпотворение на Красноярском водохранилище

Напомним, в конце января здесь открылся официальный автозимник. Протяженность составляет 4,2 км, толщина льда 30−40 см, что позволяет выдержать вес машины.
В прошедшие выходные температура воздуха позволяла отправиться за город. Многие жители Красноярска поехали на Шумиху, чтобы сфотографироваться на льду, некоторые взяли с собой коньки и устроили катания. Также приехавшие на море туристы ходили в пещеры в заливах.
«Водители переоценивают возможности своего авто — кто-то на плохой резине приехал и не смог подняться в горку на выезде. Некоторые просто неопытные — не умеют заезжать. Стоять долго пришлось — около часа. Чувствуешь себя очень некомфортно: мало кто знает технику безопасности — подъезжают вплотную, как на обычной дороге, а здесь все-таки лед. Нагрузка большая, может быть небезопасно», — поделился житель Красноярска.
Добавим, выезжать за пределы организованной переправы опасно, так как ни один другой участок водохранилища не обследуется. Особенно опасно передвигаться вблизи скал. Акваторию Красноярского моря регулярно патрулируют сотрудники госинспекции по маломерным судам, администрации города, полиции и спасатели. Нарушителям будут выписываться штрафы.