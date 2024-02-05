На выходных туристы устроили столпотворение на Красноярском водохранилище

«Водители переоценивают возможности своего авто — кто-то на плохой резине приехал и не смог подняться в горку на выезде. Некоторые просто неопытные — не умеют заезжать. Стоять долго пришлось — около часа. Чувствуешь себя очень некомфортно: мало кто знает технику безопасности — подъезжают вплотную, как на обычной дороге, а здесь все-таки лед. Нагрузка большая, может быть небезопасно», — поделился житель Красноярска.