«Сердце России» зажглось и в Красноярске

Отметим, что частички огня семейные пары со всей страны доставили в разные регионы.
Огонь для «Сердца России» изначально был доставлен в Москву из Муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи и брака.
Лампаду с огнём привезли в Дом семейных торжеств из Кемерово супруги Юрий и Анна Кудрявцевы, а первой парой, прикоснувшейся к новой реликвии, стали молодожены Николай и Екатерина Барановы. В течение Года семьи огонь семейного очага будет постоянно гореть в доме торжеств, аналогичные лампады появятся и в территориях края.
«Мы, принимая частичку Всероссийского семейного очага “Сердце России”, зарождаем новую традицию для молодых семей. И это ещё одно событие, которое органично вписывается в летопись объявленного в России Года семьи. Зал семейных торжеств — это место, где символически обитает тепло и любовь, и где, как ни здесь, должна храниться искра семейного очага, чтобы каждая пара, прикасаясь к этому теплому символу, наполнялась любовью, силой и решимостью создать и сохранить крепкую семью», — сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Старт Году семьи в России дал президент страны Владимир Путин, а два дня назад в регионе утвержден план мероприятий Года семьи. В него вошли события, формирующие уважительное отношение к большим семьям. План предусматривает создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья супругов, поддержку многодетных семей.