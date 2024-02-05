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«Сердце России» зажглось и в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Частица огня семейного очага «Сердце России», зажжённого во время проведения Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» в Москве на ВДНХ в честь официального старта Года семьи, прибыла в Красноярск.
Источник: Правительство Красноярского края

Отметим, что частички огня семейные пары со всей страны доставили в разные регионы.

Огонь для «Сердца России» изначально был доставлен в Москву из Муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи и брака.

Лампаду с огнём привезли в Дом семейных торжеств из Кемерово супруги Юрий и Анна Кудрявцевы, а первой парой, прикоснувшейся к новой реликвии, стали молодожены Николай и Екатерина Барановы. В течение Года семьи огонь семейного очага будет постоянно гореть в доме торжеств, аналогичные лампады появятся и в территориях края.

«Мы, принимая частичку Всероссийского семейного очага “Сердце России”, зарождаем новую традицию для молодых семей. И это ещё одно событие, которое органично вписывается в летопись объявленного в России Года семьи. Зал семейных торжеств — это место, где символически обитает тепло и любовь, и где, как ни здесь, должна храниться искра семейного очага, чтобы каждая пара, прикасаясь к этому теплому символу, наполнялась любовью, силой и решимостью создать и сохранить крепкую семью», — сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Стоит отметить, что в Красноярском крае все больше семейных пар делают свой выбор в пользу создания больших и дружных семей. В настоящее время более 50 тысяч супругов являются многодетными. Это в два раза больше, чем десять лет назад. Чтоб поддержать семьи, в регионе принята программа по повышению рождаемости на 2023−2025 годы. В соответствии с этой программой проводится аудит действующих в рамках нацпроекта «Демография» мер поддержки многодетных семей.

Старт Году семьи в России дал президент страны Владимир Путин, а два дня назад в регионе утвержден план мероприятий Года семьи. В него вошли события, формирующие уважительное отношение к большим семьям. План предусматривает создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья супругов, поддержку многодетных семей.