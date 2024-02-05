Узбекистанцы, отправившиеся в умру, оказались на улице из-за туркомпаний — Генконсульство (видео)

В последнее время в соцсетях распространяется информация об узбекистанских паломниках, прибывших в Мекку и Медину для совершения умры и столкнувшихся с трудностями, связанными с возвращением на родину.
Как отметили в Генконсульстве Узбекистана в Джидде, поездки соотечественников организованы частными туристическими компаниями. Данная ситуация возникла в связи с техническими сбоями при организации авиасообщения, а также отсутствием необходимых навыков и опыта туристических компаний для организации подобных поездок.
«В настоящее время совместно с Министерством транспорта и другими соответствующими ведомствами Узбекистана принимаются все меры по возвращению соотечественников на родину, составлен график дополнительных рейсов», — говорится в сообщении.
В Генконсульстве подчеркнули, что к 4 февраля 2024 года часть паломников уже возвращена в Узбекистан, оставшиеся сограждане будут в скором времени доставлены на родину.
Посольство Узбекистана в Эр-Рияде и Генеральное консульство в городе Джидде взяли ситуацию под контроль. Соотечественникам оказывается необходимая консульско-правовая и другая помощь. Сограждан призвали сохранять спокойствие и соблюдать действующие в Саудовской Аравии правила.