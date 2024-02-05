В Башкирии выставлены на торги 25 автомобилей должников

Как правило, автомобили забирают из-за неуплаты налогов. Башинформ сообщал, что в 2023 году у жителей республики арестовали более 2,4 тыс. автомобилей (и других транспортных средств) на общую сумму в 605 млн руб. в счёт уплаты транспортного налога. Задолженность в целом на конец ноября составляла почти 900 млн руб., а в середине года — 1 млрд руб.