В Башкирии выставлены на торги 25 автомобилей должников

В перечне — в основном иномарки. Самый недорогой лот — «Хонда Аккорд» 2008 года выпуска — 117 тыс. руб., а самый дорогой — внедорожник «Тойота» 2016 года по стартовой цене более 4 млн руб.
Также в списке несколько отечественных машин: две «Весты», две «Гранты» и «Приора».
Самая «пожилая» машина — «Мазда СХ-7» (около 700 тыс. руб.), а самая новенькая — «Тойота Камри» 2021 года (2,53 млн руб.).
Как правило, автомобили забирают из-за неуплаты налогов. Башинформ сообщал, что в 2023 году у жителей республики арестовали более 2,4 тыс. автомобилей (и других транспортных средств) на общую сумму в 605 млн руб. в счёт уплаты транспортного налога. Задолженность в целом на конец ноября составляла почти 900 млн руб., а в середине года — 1 млрд руб.