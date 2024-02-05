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Снег с дождем встретят воронежцев в начале рабочей недели

В начале недели, с 5 февраля, в Воронежской области будет плюсовая температура.
Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 75% 756 мм рт. ст. +4°
Источник: МК.RU Воронеж

Гидрометцентр предупредил жителей региона, что температура воздуха в понедельник, вторник и среду достигнет 4 градусов тепла. В Воронежской области будет идти мокрый снег, а местами — дожди.

5 февраля в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега. Температура — до 3° тепла.

Во вторник, 6 февраля, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью 3−8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В среду, 7 февраля, ночью без осадков, днем осадки в виде снега, мокрого снега, на юге области с дождем. Температура ночью 4−9° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В четверг и пятницу, 8 и 9 февраля, будет наблюдаться понижение температуры: ночью до 11° мороза, днем — до 6° мороза.