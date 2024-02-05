Пауза перед морозами. Тыл циклона обеспечит Петербург небольшим снегом

Рабочая неделя в Петербурге начинается с мягкой зимней погоды, а потом придет похолодание.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 февраля в городе облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер умеренный. Температура воздуха днем составит минус 1−3 градуса. На дорогах гололедица.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует тыловая часть циклона, расположившегося над центральными областями Европейской России. Атмосферное давление будет расти и составит 741 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В ночь на 6 февраля будет до минус 8, местами до минус 11 градусов, днем минус 4−6 градусов, небольшой снег. А в среду, 7 февраля, — минус 10−12 и тоже небольшой снег.