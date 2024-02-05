В районе Березовой Рощи в Воронеже ожидаются серьезные пробки

Об этом предупредили горожан в администрации Воронежа.
— По опыту значительных изменений схем организации движения на любых других участках мы знаем, что это неизбежно первое время. Именно поэтому схемы менялись в выходные дни, чтобы водители хоть сколько-то привыкли к нововведениям. В минувшие дни на новой дороге было замечено движение даже по встречной полосе. Случилось и ДТП.
Власти Воронежа уточнили, что в дальнейшем на транспортной связи в Березовой Роще будут введены решения, которые улучшат пропускную способность транспортных средств. После анализа дорожной ситуации отрегулируют фазы работы светофоров.
Напомним, что новая улица Крынина — часть комплексного проекта реорганизации транспортной инфраструктуры в столице Черноземья. Ведение новых дорог должно разгрузить Московский проспект и создать на нем линию метробуса (BRT).
— Работы на Московском проспекте фактически «выключат» магистраль. Без создания альтернативных транспортных связей приступить к масштабным работам невозможно, — пояснили в мэрии.
В последующем линия BRT повысит эффективность общественного транспорта — увеличится скорость и провозная способность. Если не заниматься развитием транспортной инфраструктуры, ситуация с пробками только ухудшится, сказали в администрации города.