В районе Березовой Рощи в Воронеже ожидаются серьезные пробки

— По опыту значительных изменений схем организации движения на любых других участках мы знаем, что это неизбежно первое время. Именно поэтому схемы менялись в выходные дни, чтобы водители хоть сколько-то привыкли к нововведениям. В минувшие дни на новой дороге было замечено движение даже по встречной полосе. Случилось и ДТП.