Морозы до −19 градусов придут в Нижний Новгород на этой неделе

Согласно прогнозу «Гисметео», существенное понижение температуры начнется в ночь на среду. Если во вторник днем еще будет мягкий мороз −5, то в ночные часы столбики термометров опустятся до −12. В среду днем −13, а в ночь на четверг ударит мороз −19 градусов.