Морозы до −19 градусов придут в Нижний Новгород на этой неделе

В Нижегородскую область после затяжной оттепели возвращаются морозы. На этой неделе синоптики обещают понижение температуры до −19 градусов, так что снова можно доставать теплые пуховики и шарфы.
— В понедельник и вторник большая часть Русской равнины окажется во власти трехъядерной циклонической системы, в тыл которой начнут прорываться первые порции более холодного воздуха и разрозненные массивы снеговых облаков, — пояснили в метеоцентре «Фобос».
Согласно прогнозу «Гисметео», существенное понижение температуры начнется в ночь на среду. Если во вторник днем еще будет мягкий мороз −5, то в ночные часы столбики термометров опустятся до −12. В среду днем −13, а в ночь на четверг ударит мороз −19 градусов.
При этом атмосферное давление всю неделю будет повышаться — от 730 до 757 мм.рт.ст за семь дней. Ожидается солнечная и безветренная погода.
В четверг и пятницу будет морозно: днем −13, ночью до −17 градусов. Ослабление холодов ожидается не раньше выходных. В субботу синоптики передают −11, в воскресенье — комфортные −6. Будет пасмурно, ожидаются снегопады.