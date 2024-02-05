В Киселёвске вооружённая банда угрожала убийством инспекторам ГИБДД

В Кемеровской области вооружённая группа мужчин пыталась освободить приятеля, задержанного сотрудниками ГИБДД.
На выходных в Кузбассе сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого находился 34-летний мужчина без прав. У правоохранителей появились сомнения, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако пройти тест водитель отказался. Тогда инспекторы стали оформлять протокол за отказ от медосвидетельствования, а также управление автомобилем без водительского удостоверения.
По данным SHOT, во время оформления протокола, подъехали четыре автомобиля, из которых вышли 15 мужчин. Один из молодых людей достал пистолет и тут же приставил его к груди инспектора ГИБДД, с требованием отпустить остановленного полицейскими приятеля. Позже этот же неизвестный мужчина достал из машины обрез и выстрелил в воздух. Толпа окружила правоохранителей. А после скрылась вместе с другом, которого остановили инспекторы.
Возбуждено уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Семь человек задержаны. Выяснилось, что остановленный без прав мужчина ранее уже имел судимость за угрозу убийством, причинение вреда здоровью средней тяжести, кражу и угон. А за управление авто в нетрезвом состоянии он привлекался не менее пяти раз. Кроме того, в доме у нарушителя был найден пневматический пистолет. Ведётся расследование.