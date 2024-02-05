В Киселёвске вооружённая банда угрожала убийством инспекторам ГИБДД

По данным SHOT, во время оформления протокола, подъехали четыре автомобиля, из которых вышли 15 мужчин. Один из молодых людей достал пистолет и тут же приставил его к груди инспектора ГИБДД, с требованием отпустить остановленного полицейскими приятеля. Позже этот же неизвестный мужчина достал из машины обрез и выстрелил в воздух. Толпа окружила правоохранителей. А после скрылась вместе с другом, которого остановили инспекторы.