В Уфе без воды останутся 11 жилых домов, лицей и два детсада

Без воды в этот день также останутся лицей № 42, детсад № 259 и детсад «Берлек». Ограничение продлится с 10:30 до 18:30. Оно связано с заменой пожарного гидранта на водопроводной линии.



7 февраля холодную воду отключат в двух жилых домах на улице Мушникова — с 10:00 до 16:00. Ограничение связано с капремонтом запорной арматуры.